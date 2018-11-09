СБУ обнародовала «результаты» фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые состоятся в воскресенье

Российские власти заранее «нарисовали» результаты псевдовыборов главарей террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые запланированы на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге заявил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает «LIGA.net».

По оперативной информации СБУ, Денису Пушилину («ДНР») «обеспечат» 55% поддержки, Леониду Пасечнику («ЛНР») – 63%, а явка должна составить 70%.

Грицак подчеркнул, что цель псевдовыборов – добиться видимости «легитимности власти» на захваченных российскими оккупантами и их коллаборационистами территориях. Глава СБУ подчеркнул, что Москва никогда не планировала включить эти территории в состав России, в отличие от Крыма: их, по его словам, хотят вернуть официальному Киеву как автономные субъекты с правом вето на евроатлантический выбор Украины.

Также, по информации СБУ, на проведение псевдовыборов из фонда «Мы вместе» уже перечислено 100 миллионов рублей из российского бюджета.

- Планировалось 50 миллионов, но выпросили больше, - сказал Грицак.

37-летний Пушилин – уроженец Макеевки, до войны на Донбассе работал в сети шарлатана и создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. С 7 сентября назначен оккупантами «врио главы «ДНР» - после убийства бывшего главаря Александра Захарченко.

48-летний Пасечник – уроженец Луганска, бывший сотрудник СБУ, имел звание полковника. Предал присягу и перешел на сторону оккупантов. «И.о. главы ЛНР» с 25 ноября 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что российские политтехнологи «Чайка» и «Патриот» получили разрешение Кремля и «делают выборы» в ОРДЛО.