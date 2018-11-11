На оккупированной части Донбасса людей на выборы зазывают «шансоном» и распродажей продуктов

На оккупированной части Донбасса на участках, где подконтрольные России боевики проводят в воскресенье, 11 ноября, так называемые выборы, продают продукты со скидками.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

У многих школ, техникумов проходят ярмарки. Также рядом с участками стоят палатки, где разыгрываются призы. На территории учреждений, где проходят псевдовыборы, дежурят люди в военной форме с оружием. На участках в Луганске товары продают на 30% дешевле, чем на рынке. Если на рынке, например, яйца стоят 50 рублей (21 гривен), то там 35 (15 гривен). Такие же ярмарки проходят в Донецке.

Также, как сообщают из Луганска, некоторым работникам бюджетной сферы назвали конкретное время, когда они должны «проголосовать». Женщине, которая работает в университете, сказали, что она должна прийти с 8 до 9 утра.

- Я пришла, всех повычеркивала, бросила в бокс и ушла, - рассказала она.

По сообщению очевидцев, боевики на пункте пропуска с оккупированной территории в Станице Луганской спрашивают у людей, почему они не на участках и угрожают, что если они не вернутся в воскресенье на оккупированную территорию и не проголосуют, «все будет плохо».

Фото - Радио Свобода, Денис Казанский

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко, МИД Украины и НАТО выступили против выборов в захваченных Россией районах Донбасса.