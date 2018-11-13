За сутки боевики 9 раз обстреливали украинских военнослужащих – пострадал один боец ВСУ

За прошедшие сутки, 12 ноября, пророссийские боевики девять раз открывали огонь по позициям украинских войск, дважды – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, что на Попаснянском направлении.

По данным разведки, в течение 12 ноября, одного из оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.

С начала суток, 13 ноября, враг огневой активности не проявлял.

Напомним, что 11 ноября боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских войск. По данным разведки, двое российских оккупантов уничтожены, еще двое – ранены.