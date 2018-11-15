«Прикрывались проведением военно-тактических игр»: В Молдове задержали группу боевиков, связанных с «ЛДНР»

В Молдове во время спецоперации задержали группу боевиков, связанных с «ЛДНР», за которыми следили более года.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Сотрудники службы информации и безопасности Молдавии провели спецоперацию по обезвреживанию незаконного вооруженного формирования, связанного с террористическими организациями ЛНР и ДНР.

«Там говорят, что члены формирования прикрывали свою деятельность проведением военно-тактических игр. Молдавские правоохранители следили за группировкой больше года, устанавливая прямые связи между ее членами и военизированными группами на Востоке Украины», – пишет Ягун.

Также Виктор Ягун отметил, что в ходе обысков у них изъяли различные виды оружия, военную технику, боеголовки, гранатометы, в том числе восемь гранат F1, 260 патронов калибра 5,45 мм и другое. Помимо этого изъято и самодельное взрывное устройство, которое изготовил один из боевиков.

«Представители спецслужбы Молдовы отмечают, что группировка имела жесткую иерархическую структуру. Члены формирования проходили идеологическую и военную подготовку. В их домах были обнаружены флаги и шевроны, используемых боевиками на Донбассе. Открыто два уголовных дела», – добавил он.

Напомним, что в аэропорту Борисполь задержали мужчину, воевавшего на стороне боевиков «ДНР».