С помощью кибератак Россия попытается повлиять на выборы Президента Украины, - разведка США

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил о том, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять выборы президента Украины.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы в Украине, - подчеркнул Коутс на слушаниях в Комитете Сената по делам разведки.

- Мы ожидаем, что Россия продолжит вести свою информационную войну против демократий и будет использовать интернет-ресурсы, чтобы попытаться разделить наше общество.

По его словам, Россия построила отношения с «репрессивными режимами», такими как Куба, Иран, КНДР, Сирия и Венесуэла.

- А отношения Москвы с Пекином стали ближе, чем они были в течение десятилетий, - отметил Коутс.

Напомним, ранее глава киберполиции Сергей Демедюк закалял, что хакеры атакуют сервера ЦИК Украины, чтобы манипулировать выборами.