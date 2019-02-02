Террористы «ДНР» заявили, что задержали троих «диверсантов СБУ» – один из них якобы проходил подготовку на Николаевщине

Юрий Иванов В оккупированной части Донецкой области террористы «ДНР» задержали трех человек, которых они называют «диверсантами».

Об этом сообщают информационные ресурсы террористической «ДНР».

Задержанные Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев – все жители Донецкой области – якобы причастны к совершению «серии террористических актов и диверсий». Под диверсиями боевики подразумевают подрыв газовой трубы в Макеевке, и неудавшиеся выстрел из РПГ по цистерне с топливом и подрыв железной дороги.

«Они были завербованы сотрудниками СБУ… курс специальной подготовки для выполнения диверсий и терактов Иванов проходил на полигоне, расположенном в Николаевской области. Осуществлять преступную деятельность Юрию помогали Суровцев и Гаррюс, также завербованные СБУ», - сообщают боевики.

У одного из задержанных якобы во время обыска нашли более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии. На видео, которое опубликовали террористы, задержанный Иванов рассказывает, что он живет Артемовске (Бахмут, Донецкая область).

- Меня обучали на полигоне «Широкий Лан». Я туда выезжал с этим СБУшником… Все показывали, пробовали, как изготавливать взрывные устройства, куда их нужно ставить, чтобы разрушить линию электропередач. Это было все отдельно, там больше никого кроме нас не было, - говорит Иванов.

Напомним, что ранее российско-террористические войска опубликовали видео допроса 20-летнего солдата 79-й Николаевской десантно-штурмовой бригады Николая Гриненко, которого взяли в плен.