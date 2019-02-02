На Донетчине приговорили к 9,5 годам тюрьмы местного жителя, который поступил на военную службу «ДНР»

Жителя Донецкой области приговорили к 9,5 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании.

Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области, передают в штабе ООС.

В марте 2015 года уроженец города Горловка добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование так называемой «ДНР» и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса.

Находясь в составе бандформирования, с оружием в руках он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе Зайцево Бахмутского района Донецкой области, где 9 марта 2018 года его задержали с автоматом Калашникова АК-74, снаряженным патронами к нему.

Участника незаконного вооруженного формирования признали виновным по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической организации») и части 1 статьи 263 («Ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее террористы «ДНР» заявили, что задержали троих «диверсантов СБУ» – один из них якобы проходил подготовку на Николаевщине.