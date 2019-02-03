На Донбассе задержали бывшего заключенного, который собирался вступить в ряды ОРДЛО за 20 тысяч рублей

В районе боевых действий на Донбассе украинские военные задержали жителя Донецкой области, который пытался вступить в ряды боевиков ОРДЛО.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Сообщается, что мужчина 1977 года рождения до этого был дважды судимым и сидел в тюрьме в общей сложности 15 лет. Вступить в ряды боевиков мужчину уговорила его одноклассница через социальную сеть, пообещав, при это, финансовое обеспечение в размере 20 тысяч рублей.

«Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 года рождения, ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет. По его словам, в декабре 2018 через социальную сеть «Одноклассники» с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тысяч российских рублей. После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики», – говорится в сообщении.

Сейчас задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания.

Напомним, жителя Донецкой области приговорили к 9,5 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании.