На Донбассе ВСУ уничтожили броневик и внедорожник боевиков – 4 террористов ликвидировали, 11 ранили

По данным разведки, 5 февраля, четырех оккупантов уничтожено и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожено бронированную боевую машину противника и внедорожник.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

При этом за минувшие сутки, 5 февраля, пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций украинских защитников велись: трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Опытное; из автоматических гранатометов – в районе поселка Пески; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ: из минометов калибра 82 мм – в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82 мм, и автоматических гранатометов – в районе поселка Троицкое; дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Екатериновка; из минометов калибра 82 мм, – в районе населенного пункта Кримское.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Украинские военнослужащие продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, как в зоне ООС украинские военнослужащие уничтожили опорный пункт боевиков.