На Донбассе за сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки, 6 февраля, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций украинских военнослужащих велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Лебединское; из гранатометов – в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Пески, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное.

В полосе действий ОТГ «Север» противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Кримское; из автоматических гранатометов - в районе Хутора Свободный; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Южное; дважды из минометов калибра 82 мм, - в районе населенного пункта Жованка, из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станице Луганской.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 февраля, двух оккупантов уничтожено и один получил ранения. Также уничтожено грузовик российско-оккупационных войск марки «КрАЗ».

В течение текущих суток, 7 февраля, враг огонь не открывал.

Напомним, в сети показали, как в зоне ООС украинские военные уничтожили БМП с боевиками.