Опубликовано видео, как в зоне ООС украинские бойцы ликвидировали пулеметчика боевиков вместе с оружием

На востоке Украины бойцы ООС уничтожили опорный пункт противника вместе с российским оккупантом и его оружием.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анаталий Штефан с позывным «Штирлиц» на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что боевики каждый день стреляли по украинским позициям из своего опорного пункта. После очередной пулеметной очереди, украинские бойцы нанесли ответный удар.

«Каждый день на одном из ВОПов противника не умолкал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди, воины ОСы запустили поздравительный адрес от доброжелательных украинцев. Поздравительный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды #200_бригады российского пулеметчика вместе с оружием. На позиции врагов еще немного дымило около двух часов. Шмаки - бум засчитан», - написал Штефан.

Напомним, что ранее в зоне ООС украинские военные уничтожили опорный пункт боевиков прямым попаданием из зенитной установки.