Российские пропагандисты нашли «русофобию» в компьютерной игре «Metro Exodus», созданной украинскими разработчиками

Российский пропагандистский канал «Россия 24» заявил о «махровой русофобии» в компьютерной игре «Metro Exodus».

Об этом сообщает издание «Tjournal».

15 февраля вышла игра Metro Exodus («Метро: Исход») – крупный проект украинской студии 4A Games по вселенной «Метро» Дмитрия Глуховского. Игра про российский постапокалипсис ещё до выхода стала популярна в РФ: например, в Москве образовывались очереди за дисками с автографом писателя.

После выхода Metro Exodus в соцсетях стали обсуждать политические подтексты в игре: как сюжетные, так и в «пасхалках». Канал «Россия 24» посвятил этому минутный сюжет. Ведущий Алексей Казаков напомнил, что за разрушение виртуального памятника Ленину игроку дают достижение «Декоммунизация». Также он назвал «немаловажным» украинское гражданство разработчиков и связал популярность Metro Exodus на Западе с «махровой русофобией» в игре.

- Сюжет – по мотивам романов Дмитрия Глуховского о России после гипотетической ядерной войны. А вот разработчики, что немаловажно, украинские. Видимо, увлеклись собственными майданными реалиями, а ещё поглумились над москвичами, мол, не знают, что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди. Как говорится, развесистая клюква плюс махровая русофобия, - заявил пропагандист.

По словам ведущего, аудитория российских игроков осталась разочарована игрой и рассказала об этом в соцсетях, в то же время как западная «в восторге». Конкретных отзывов он не привёл.

Напомним, что ранее российская пропагандистка провоцировала украинскую делегацию в ПАСЕ.