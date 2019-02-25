На Донбассе за сутки боевики 16 раз обстреливали ВСУ – один военнослужащий погиб, двое ранены

За прошедшие сутки, 24 февраля, российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При обстрелах боевики использовали артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Также они вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действия оперативно-тактической группировки «Восток» боевики девять раз обстреляли опорные пункты ВСУ: четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка.

Под обстрелами оказались населенный пункт Новозвановка, Золотое-4, Екатериновка, Новоолександровка, Золотое-1, Лобачево. Пострадали также жилые постройки поселков Золотое и Новоолександровка.

С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции военных в районе населенного пункта Лебединское - из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.

Напомним, в сети опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили танки боевиков.