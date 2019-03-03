На сторону Украины перешла террористка, про которую пропагандисты сняли фильм «Ополченочка», - журналист

На сторону Украины перешла танкистка из вооруженных формирований террористов, оккупировавших восточную часть Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, перебежчицу называли «символом Новороссии» и она стала прототипом одной из героинь пропагандистского фильма «Ополченочка».

«Главная героиня «ленты» сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, автомобиль, карьеру, деньги и почести, женщина решила перейти на сторону Украины. По странному стечению обстоятельств, сразу после того, как кто-то взорвал восемь танков боевиков, стоявших на полигоне. Светлана вывезла из ОРДЛО доказательства, подтверждающие преступления россиян и их намерения о дальнейшем вторжении на украинскую территорию», - сообщил журналист.

Напомним, что ранее террористка, воевавшая на Донбассе, рассказала, как ее пытали боевики «ДНР».