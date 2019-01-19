«Чтобы вы сдохли с вашей Новороссией!»: Террористка, воевавшая на Донбассе, рассказала, как ее пытали боевики «ДНР»

Гражданка Беларуси Наталья Красовская, которая воевала на стороне террористов «ДНР», перед поездкой на Донбасс попала в плен и была жестоко избита.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на «Белсат»

Она рассказала, что попала на Донбасс весной 2014 года из Ростова, придумав легенду, что едет на оккупированную территорию, чтобы помогать раненым в краматорском госпитале.

Красовская сообщила, что ее задержали без объяснения причины в поселке Черевковка, недалеко от Славянска.

- Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи****ли [избивали] без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был — Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: «Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей Новороссией!» Это продолжалось двое суток», — рассказала она.

Спустя два дня плена, 9 мая ее выпустили и передали в больницу, где диагностировали «смещение межпозвоночного диска» и «опущение левой почки». Тем не менее, затем женщина осталась на оккупированной территории и входила в состав незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее военнослужащий, вернувшийся из плена боевиков, рассказал, что наемники РФ отрезали головы и сдирали кожу бойцам ВСУ. Другой украинский военнослужащий, который вернулся из плена боевиков, рассказал, что террористы заставляли его копать себе могилу. Также ранее боец «Азова» рассказал о пережитых пытках в плену у боевиков ДНР.

Также СБУ опубликовала сборник показаний о пытках 435 бывших пленных в террористических «ЛДНР».