На Донбассе террористы приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, который работал на СБУ

На оккупированной части Донбасса в мае 2019 года террористы приговорили местного жителя Дмитрия Батрака к 12 годам тюрьмы. Его обвинили в шпионаже в пользу СБУ.

Об этом сообщают информационные ресурсы террористов.

Террористы заявили, Батрак снимал на фото и видео административные здания в Донецке, собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники террористов и передавал эту информацию СБУ.

С сотрудниками СБУ Батрак общался через мессенджеры и передавал им данные о местоположении воинских частей и сведения о слежке за личным автотранспортом «сотрудников силовых ведомств «ДНР». Также Батрак купил для СБУ сим-карты мобильного оператора «Феникс», который работает на оккупированной территории. Эти сим-карты использовались при организации покушения на главаря террористов «Гиви».

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе взяли в плен 20-летнего десантника из Нового Буга.