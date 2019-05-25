В Николаеве провели акцию в поддержку плененных Россией украинских военных моряков

В субботу, 25 мая, николаевцы присоединились к акции в поддержку взятых РФ в плен украинских военнослужащих ВМС и положили символичные синие и желтые кораблики возле сухого фонтана возле Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сообщает «Мой город».

Участники акции, среди которых были мэр Александр Сенкевич, депутат горсовета Светлана Таранова, начальник управления по вопросам культуры Юрий Любаров, волонтеры, морпехи, пришли с плакатами, в частности с надписями «Мы помним тех, кто в плену», «Россия — агрессор. Без знака вопроса» и фото пленных украинских моряков.

Организаторы напомнили, что прошло полгода, как российские силовики незаконно захватили в Черном море 24 моряков, которые совершали переход из Одессы в Мариуполь на малых бронированных катерах «Бердянск», «Никополь» и на буксире «Яны Капу». Им перегородили проход и напали силы ВМФ России и их береговой охраны, протаранили буксир и обстреляли. Моряки до сих пор находятся в СИЗО в Москве.

Каждый, кто держал в руках плакат, назвал имя пленного моряка.

Также организаторы сообщили, что вся Украина просит международный военный трибунал обязать РФ немедленно освободить пленных моряков, вернуть их в Украину, закрыть уголовные дела и начать новые по поводу их незаконного задержания.

Соорганизатор, депутат Николаевского горсовета Светлана Таранова отметила, что акцией хотят показать, что украинцы помнят о военнопленных, и Украина не отступится от врага — России, — пока не отпустят всех пленных и не освободят наши земли. Всему миру хотят показать, что Украина ждет пленных.

«В отличие от россиян мы своих никогда не оставляем. Мы никогда не простим. Мы никого не забыли. Мы помним каждого украинского пленного, а их десятки», — отметила Таранова.

Синими и желтыми корабликами в фонтане без воды хотели показать, что моряки в неволе — это корабли на суше.

Кораблики разложили по сухому фонтану возле Николаевской ОГА, а дети также возложили цветы к мемориалу «Струны памяти», посвященному погибшим военным.

Как известно, в субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия в отношении задержанных украинских моряков и решил, что РФ должна немедленно освободить пленных военнослужащих ВМС ВСУ и вернуть захваченные корабли. Но в МИД РФ заявили, что трибунал по морскому праву не имел права рассматривать иск Украины об освобождении пленных моряков ВМС ВСУ.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей.

Подробнее с тем, что происходило в предыдущие дни, можно ознакомиться в наших новостях: 25 ноября, 26 ноября, 27 ноября, 28 ноября, 29 ноября, 30 ноября, 1 декабря, 2 декабря, 3 декабря, 4 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 9 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 12 декабря

Также сообщалось, что пленного украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

В частности, ООН признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными. А Евросоюз, США и Канада ввели санкции за нападение на украинские корабли в Керченском проливе.