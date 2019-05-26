На Луганщине задержали боевика «ЛНР» – он пожаловался на плохое отношения командиров и тяжелые условия труда

В Луганской области задержали боевика террористической «ЛНР».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали 61-летнего жителя города Сорокино, который с января по декабрь 2015 занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков.

В подразделении мужчина занимался ремонтными работами на заводе «АЗЧ», где в то время находилась военная техника его подразделения.

Меньше чем за год мужчина решил покинуть подразделение боевиков из-за тяжелых условий труда и плохое отношение командиров.

Сейчас его передали в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Напомним, что ранее на Донбассе боевик «ЛНР» сдался украинским военнослужащим – им оказался уроженец Николаева.