СБУ задержала завербованного в РФ офицера запаса ВСУ – он готовил ликвидацию сотрудников украинской спецслужбы

В Мариуполе СБУ задержала офицера запаса Вооруженных сил Украины, которого завербовали в Российской Федерации и поставили задачи по сбору секретной информации и ликвидации сотрудников украинской спецслужбы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса ВСУ завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Андропова.

Контрразведчики СБ Украины установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой «МГБ ДНР» – гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 года рождения.

В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году Левченко задержали по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 УК Украины («Создание террористической группы или террористической организации») и обменяли на пленных украинских военнослужащих.

«На выполнение задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины», – отметили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.

В ходе обыска по месту жительства агента обнаружили и изъяли большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера «Феникс» с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитные носители информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

Офицеру запаса объявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 («Государственная измена») УК Украины, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря 2018 года задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб Юрия Ломако. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство. Он передавал служебную информацию 73-го Морского Центра сотрудникам Разведывательного центра Генштаба РФ. Позже суд по сделке приговорил к пяти годам тюрьмы.