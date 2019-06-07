Боевики увеличили количество обстрелов – двое украинских бойцов погибли, десятеро пострадали

За прошедшие сутки, 6 июня, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня и двое украинских военнослужащих получили ранения. С начала текущих суток, 7 июня, боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ –2 военнослужащих погибли, 4 получили ранения, еще 4 – травмированы.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия», – сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Опытное – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; шесть раз в районе города Павлополь – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи населенного пункта Чермалык – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьиники – с автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ обстреливали два раза: вблизи населенного пункта Майорское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня одного оккупанта уничтожили.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» пртивник совершил три обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь дважды – из крупнокалиберных пулеметов; в районе села Гнутово – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник четыре раза обстрелял позиции украинских военнослужащих: вблизи населенного пункта Новолуганское – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, вблизи села Травневое – с вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов; вблизи села Зайцево – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются», – говорится в сообщении о потерях с полуночи по 07:00 7 июня.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, что боевики 12 раз обстреливали ВСУ, в результате чего один военнослужащий погиб, один ранен.