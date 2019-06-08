Боевики продолжают наращивать количество обстрелов Донбассе – двое бойцов ВСУ погибли, 12 раненых и травмированных

На Донбассе за прошедшие сутки, 7 июня, террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. В результате чего двое украинских военнослужащих погибли, а пятеро получили ранения и семеро боевые травмы.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Враг также обстреливал ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов; пять раз в районе города Павлополь – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Марьинки – с 82 мм минометов и стрелкового оружия; два раза Новогригорьевка – гранатометы и пулеметы; вблизи населенного пункта Гнутово – автоматические гранатометы и стрелковое оружие; Николаевка – противотанковые гранатометы; Авдеевка – автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции защитников были обстреляны семь раз: вблизи населенного пункта Новолуганское – с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Станица Луганская – стрелковое вооружение; один раз Крымское – 82 мм минометы, гранатометы различных систем; крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; дважды Травневое – с вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов; Зайцево – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки ,7 июня двух оккупантов уничтожили и еще одного ранили.

С начала текущих суток, 8 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино – из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что 6 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня и двое украинских военнослужащих получили ранения.