«ПриватБанк» из-за оккупации Крыма потерял 9 миллиардов долларов

«ПриватБанк» оценивает свои потери от аннексии Крыма Россией в 9 миллиардов долларов США.

Об этом в интервью «НВ.Бизнес» сказала заместитель главы правления банка Галина Пахачук.

«Отдельный кейс Гаага – инвестиционный арбитраж против России. Банк уже выиграл дело по сути, в феврале 2019 вынесено промежуточное решение, теперь мы переходим к завершению процесса и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией», – сказала она.

По словам заместителя главы правления банка, иск подан на сумму свыше одного миллиарда долларов.

«Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более 9 миллиардов долларов — это валютная позиция, это кредиты. (После публикации в банке уточнили, что сумма 9 миллиардов долларов— это потери в Крыму и долги связанные с бывшими собственниками, – ред.)», – подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд стал на сторону Коломойского и ограничил права НАБУ, что может привести к потере 7 миллиардов