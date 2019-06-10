Украина не выпускает новые танки «Оплот», потому что не нашла замену российским деталям

Министерство обороны Украины в 2019 году не заключало контракты на изготовление танков БМ «Оплот».

Об этом сообщает «Донбасс. Реалии» – проект «Радио Свобода».

Как отметили в Минобороны, причиной этого являются российские детали в составе боевой машины, которые до сих пор не удалось заменить на украинские или иностранные аналоги.

«Причиной указанного стало поступление информации от государственного концерна «Укроборонпром» о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ по импортозамещению определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготовлялись в Российской Федерации», - говорится в ответе Министерства обороны Украины.

В ведомстве добавили, что, чтобы провести импортозамещение российских составляющих, уже началась специальная исследовательская работа. Соответствующее техническое задание выдали Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени Морозова, впрочем, процесс еще не закончен.

Два года назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявлял, что танки «Оплот» поступят в ВСУ в 2017 году. БМ «Оплот» был принят на вооружение в 2009 году, но в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.

Напомним, ранее сообщалось, что аудиторы нашли серьезные нарушения на оборонных предприятиях – в том числе и на «Николаевском бронетанковом заводе».