Путин заявил о неизбежности восстановления отношений Украины и России

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, не взирая на состояние отношений с украинскими элитами.

Об этом он заявил во время интервью телеканалу «Мир».

Одним из вопросов во время интервью было отношение Путина к результатам выборов главы государства на Украине, а также отношения между Москвой и Киевом.

- Неизбежно что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа. Между двумя братскими народами. Как бы не складывались наши отношения с политическими элитами прошлого, - заявил Путин во время интервью.

Он также выразил надежду, что нынешнее руководство страны лишено «былых ограничений» и сможет действовать в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией.

Напомним, как Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «хорошим актером» и пояснил, что не поздравил его с избранием на пост Президента Украины, так как Зеленский называет Россию врагом.