ООС: боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, один террорист уничтожен

14 июня вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook.

Из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

Пять раз в Марьинке - с 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Два раза в Павлополе - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

В населенном пункте Красногоровка - 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

Вблизи населенного пункта Гнутово - крупнокалиберные пулеметы;

Дважды в Водяное - автоматические гранатометы;

На окраине Лебединского - стрелковое оружие;

Пищевики - гранатометы различных систем;

Вблизи населенного пункта Тарамчук - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Широкино - станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 9 раз:

Трижды в Южное - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

В Попасное - минометы калибра 82 мм; вблизи населенного пункта

В Новгородское - автоматические гранатометы;

В Золотое - 82 мм минометы, гранатометы различных систем;

Трижды на Станице Луганской - стрелковое оружие.

«Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 14 июня один оккупант был уничтожен. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.» - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

Вблизи населенного пункта Лебединское - гранатомет и стрелковое оружие;

В Авдеевке - миномет калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

Дважды в Станице Луганской - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.» - говорится в сообщении.

Напомним, в сводке за 13 июня говорится, что на Донбассе один украинский военный получил ранение. Боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. НВФ также обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.