Боевики из артиллерии обстреляли жилой дом в Марьинке – у членов семьи ожоги глаз, переломы, контузия и черепно-мозговая травма

В пятницу, 14 июня, рано утром в Донецкой области боевики совершили обстрел жилого дома в городе Марьинка.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

СЦКК осуществил фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Марьинка пророссийскими боевиками. Обстрел проводился из ствольной артиллерии калибра 122 мм, в частности 2 осколочно-фугасных снаряда.

«В результате попадания двух снарядов существенно поврежден жилой дом, по оценке специалистов строение восстановлению не подлежит», - рассказали в штабе ООС.

Также сообщается, что во время обстрела в доме находились 7 человек. Вследствие обстрела члены семьи, среди которых маленькая девочка Варвара, получили ранения различных степеней тяжести.

Хозяин 1957 года рождения получил повреждения конечностей и живота, дочь хозяина 1989 года – получила ожоги глаз огнем, закрытый перелом правой голени, внучка хозяев 2010 года – получила тяжелую черепно-мозговую травму, отец жены 1933 года – получил осколочные ранения лица и правого предплечья.

В штабе ООС отмечают, что указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженными формированиями РФ принципов гуманитарного права.

«Посягая на жизнь украинцев, они демонстрируют свою бесчувственность, равнодушие, пренебрежение и ненависть к мирным жителям Донецкой и Луганской областей. Своими враждебными действиями они в очередной раз доказывают свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и взятых на себя обязательств», - подытожили в штабе ООС.



Напомним, как ранее российско-оккупационные войска рано утром осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Мины разрывались в жилых домах.