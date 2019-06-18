На Донбассе погиб командир разведки 42-го ОМПБ

В зоне проведения операции Объединенных сил, во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона Павел Тихонов.

Об этом сообщила в Facebook Лилия Ивасык.

«При выполнении боевого задания, отдал свою жизнь за Украину Тихонов Павел. «151» Командир разведки 42-го ОМПБ, 57-й ОМП бригады. Вечная память Герою!» – написала она.

Из записи следует, что Тихонов погиб 17 июня. При этом в сводке за минувшие сутки пресс-центр штаба операции Объединенных сил указывает, что по состоянию на 07:00 18 июня никто из украинских военнослужащих за прошедший день не погиб, но один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Всего 17 июня боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, как боевики из артиллерии обстреляли жилой дом в Марьинке – у членов семьи ожоги глаз, переломы, контузия и черепно-мозговая травма.