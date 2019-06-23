ООС: Боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ – один украинский воин погиб, еще восьмерых ранили

В субботу, 22 июня 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный, еще 8 бойцов получили ранения.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

В течение прошлых суток российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом российские наемники применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Опытное, Авдеевка и Пески в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Также враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в районе ответственности тактически-оперативной группировки «Север», а именно вблизи Песчаного, Южного, Новолуганского, Луганского, Майорская, Зайцево и Новоалександровки.

«За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения», - отметили в штабе.

Напомним, что за 15 июня, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.