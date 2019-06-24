Сеть кинотеатров в Грузии отменила показ русскоязычных фильмов в знак солидарности с протестующими

Самая большая сеть кинотеатров в Грузии «Cavea» отменила показ русскоязычного кино. Отмена произошла на фоне массовых протестов в Тбилиси, которые начались 20 июня.

Об этом сообщает «DW».

Так, кинотеатры в Тбилиси прекратили показ русскоязычных фильмов в знак солидарности с участниками протестов. Теперь фильмы можно смотреть только на грузинском и английском языках.

Кроме того, вечером 22 июня стало известно, что несколько заведений общепита в Грузии увеличили цены для посетителей из России. Стоимость блюд стала выше на 20 процентов. Так заведения ответили на «оккупацию» Москвой 20 процентов грузинской территории - Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

Следует добавить, что данное событие является продолжением протеста, который возник после действий российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.