Никакой зрады нет. Это наш первый небольшой успех, – Президент Зеленский прокомментировал разведение войск в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двухстороннее разведение войск в районе Станицы Луганской - первый шаг к прекращению огня.

Об этом он рассказал в видео на своей странице в Facebook.

- Сегодня состоялось большое событие: в Станице Луганской состоялось разведение войск с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас все поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг к постоянному прекращению огня по всей линии разграничения, которое произошло благодаря разблокированию Минского процесса. Я понимаю, что только время и конкретные шаги могут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства, - сказал он.

- Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну. Но мне кажется что крохотная надежда на начало завершения горячей фазы войны, эта надежда появилась. Я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и провокациям и дать возможность нашим воинам, нашей армии, выполнять свою сильнейшую и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Никакой зрады нет. Победы, тоже, к сожалению, пока нет. Но это наш первый маленький успех, - считает Президент.

Напомним, что украинские военные 26 июня отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска «Станица Луганская» на границе с оккупированной частью Донбасса.