На Донбассе морпехи уничтожили командира разведки террористической «ДНР» с позывным «Скиф»

В Донецкой области уничтожен командир разведки 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса оккупационных войск («армии ДНР») Евгений Новиков, позывной «Скиф».

Об этом сообщает «Новинарня» со ссылкой на СМИ сепаратистов.

По их информации, Новиков был убит в четверг, 4 июля. Боевик был родом из шахтерского поселка у Макеевки, в рядах незаконных вооруженных формирований – «с первых дней войны». На распространенных фото видно, что Новиков имеет много боевых наград террористической «ДНР».

В паблик боевиков «Мемориал героев ДНР / ЛНР» в соцсети «ВКонтакте» указано, что Новиков погиб от осколочного ранения под Докучаевском Донецкой области (временно оккупированный).

Как известно, в этом районе сейчас воюет 137-й отдельный батальон морской пехоты 35 ОБрМП.

Напомним, что ранее было опубликовано видео, как бойцы «Азова» ударили по позициям врага на оккупированном Донбассе: с помощью управляемых ракет уничтожили позицию оккупантов и двух российских боевиков.