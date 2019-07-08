За сутки в зоне ООС боевики 16 раз нарушили режим тишины – один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения

За прошедшие сутки, 7 июля, в зоне проведения Операции объединённых сил вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Боевики открывали огонь по украинским военнослужащим из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» они 10 раз обстреляли позиции вблизи Широкино - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Богдановки - из вооружения БМП; трижды неподалеку Водяного - из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза на окраине Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» украинские позиции обстреляли 6 раз: два раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Попасной - из миномета калибра 120 мм; неподалеку Золотого-4 - из миномета калибра 120 мм; на окраине Майорска - из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Южного - из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.

По данным разведки 7 июля двоих оккупантов уничтожено. С начала текущих суток боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» позиции украинских защитников были обстреляны два раза: дважды недалеко от населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.

Ранее сообщалось, что СБУ на Николаевщине сначала задержала, а потом отпустила мужчину, который на Донбассе воевал на стороне боевиков.