СБУ на Николаевщине сначала задержала, а потом отпустила мужчину, который на Донбассе воевал на стороне боевиков

Оперативники отдела защиты национальной государственности Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области сначала задержали жителя Врадиевки Сергея Григорьева из-за его участия в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков, а потом отпустили.

Детали произошедшего «Преступности.НЕТ» рассказал руководитель Врадиевской районной организации ВО «Свобода» Виктор Сидлецкий.

По его словам, он увидел Сергея Григорьева во Врадиевке в пятницу утром, 5 июля. Зная, что тот воевал на стороне боевиков, Сидлецкий сразу же обратился на горячую линию СБУ.

– Я звонил в СБУ целый день, мне говорили, чтобы я подождал, потому что спецподразделение «Альфа» сейчас занято. На протяжении всего дня мы с моими побратимами следили за Григорьевым, чтобы он не скрылся. В итоге ближе к вечеру во Врадиевку приехал спецназ СБУ, который его и задержал, – рассказал Сидлецкий.

Однако, по его словам, уже в воскресение, 7 июля, Григорьев снова появился во Врадиевке, спокойно разгуливая по улицам поселка.

При этом Сидлецкий возмутился бездействием местного отделения полиции, участковые которого должны были знать о возвращении Григорьева и предпринять соответствующие меры.

Стоит отметить, что на сайте «Миротворец» есть профиль Сергея Григорьева, где указано, что он в 2014 году участвовал в боях против ВСУ в составе «Русской Православной Армии». После он сбежал на территорию Российской Федерации. Также на сайте размещены его фото, где он позирует с оружием, и документы, подтверждающие его причастность к боевикам. Среди прочего, есть два документа от руководителя «Союза добровольцев Донбасса» Андрея Пинчука на имя вр.и.о. начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по г. Москве Дмитрию Сергиенко, в которых последнего просят предоставить Сергею Григорьеву статус беженца и не экстрадировать его в Украину.

По имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, Григорьев на момент начала боевых действий на Востоке Украины работал охранником в Донецке.

Почему после задержания сотрудниками СБУ Сергей Григорьев вновь оказался на свободе, неизвестно.

Как известно, ранее на давление СБУ заявило николаевское ЧП «Захід», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании тогда заявляли, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. Позже директор фирмы заявил, что с подобной ситуацией сталкиваются все крупные налогоплательщики Николаевской области.

Отметим, что ныне УСБУ в Николаевской области возглавляет выходец из Винницы Юрий Пасик, которого назначил Петр Порошенко 30 августа 2018 года. 5 сентября Василий Грицак представил его коллективу УСБУ области.

Напомним, что 23 мая в представительстве Евросоюза в Украине заявили, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

3 июня Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, отметив важность борьбы с контрабандой. Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который исполняет обязанности главы спецслужбы, после этого заявил, что «больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих».

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка 4 июня заявил о надежде, что Верховная Рада сможет рассмотреть уже наработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, которым в частности предусматривается ликвидация управления «К».

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействиинеобоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

Стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.