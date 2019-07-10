СБУ выявила подполковника Нацгвардии с гражданством РФ – ранее он воевал в Чечне, а в штабе АТО собирал секретную информацию

Сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили подполковника Национальной гвардии Украины с гражданством Российской Федерации и собирал секретную информацию в штабе антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году мужчина, поддерживая идеологию так называемого «русского мира», выехал во временно аннексированный Крым «в поисках лучшей судьбы».

Там он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе вооруженных сил страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

«Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции», – подчеркнули в спецслужбе.

Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБУ изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации. Подполковника отстранили от исполнения служебных обязанностей, а полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.

Напомним, как СБУ задержала завербованного в РФ офицера запаса ВСУ, который готовил ликвидацию сотрудников украинской спецслужбы.