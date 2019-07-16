Украинские военные на Донбассе накрыли огнем современный российский комплекс «Зоопарк-1»

На Донбассе артиллерия полка Нацгвардии «Азов» уничтожила современный российский радиолокационный комплекс «Зоопарк-1».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

- Три месяца нам о нем известно. Мы готовили свои средства для того, чтобы его можно было обнаружить. Но они действовали грамотно, часто меняли позиции, выдвигались на разных участках, - рассказывает начальник артиллерии полка «Азов» с позывным «Белотур».

- Средства контрбатарейной борьбы, а «Зоопарк-1» принадлежит к этим средствам, он предназначен для обнаружения огневых позиций минометного, артиллерийского и ракетных систем залпового огня, а также оперативно-тактических и тактических ракет. Он способен обнаруживать места, определять траекторию полета этих боеприпасов, ориентировочное место падения этих боеприпасов, давать информацию своим подразделениям для наведения на эти огневые позиции противника для того, чтобы в дальнейшем их уничтожать, - рассказывает главный редактор журнала «Ukrainian Defense Review» Антон Михненко.

Разработка комплекса началась еще в 1980-х годах. Но из-за распада СССР в Украину эта техника никогда не поставлялась, говорит Михненко. На вооружение российской армии «Зоопарк» начал поступать только в 2008 году.

- Этот комплекс «Зоопарк-1», который мы увидели на территории Донбасса, а именно тот, что возле Горловки был уничтожен – это, фактически, исключительно российское вооружение. Которое было создано во времена Российской Федерации. Такого образца, который мы видели сейчас там – он не поставлялся. Его нет на территории Украины, - отметил Михненко.

Первое доказательство пребывания комплекса «Зоопарк-1» на оккупированной части Донбасса продемонстрировали волонтеры международного сообщества «Информнапалм». В 2016 году на опубликованных фото боевики показали характерные детали машины. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют: фиксировали работу российского комплекса даже раньше. В сообществе «Информнапалм» уверены: современные радары отправляют с территории Российской федерации вместе с российскими военными.

- Местных научить нельзя – на механика-водителя БМП, танка, тягача, на снайпера еще как-то, военного инженера, то есть, минно-подрывное дело. Но изучить на базе какого-то полигона такую ​​сложную систему – нет, это невозможно. Нужны тренажеры, нужно квалифицированное учреждение, квалифицированные профессиональные преподаватели для того, чтобы этому научить, - отмечает представитель сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

В Минобороны России сообщали, что и «Зоопарк-1» поставляли в Сирию, где участвуют в боевых действиях российские военные. В управлении разведки Минобороны Украины заявляют: россияне используют горячие точки как испытательный полигон для такой техники.

- Очень активно используются на нашей территории специалисты предприятий-производителей, которые осуществляют контроль применения этого оружия. Вносят после этого соответствующие технологические изменения для того, чтобы усовершенствовать это оружие, которое используется на территории Украины, - говорит Вадим Скибицкий.

- Они становятся какие-то менее пуганые, что ли. Ну фиксируете – ну и что дальше? Вы уже фиксировали. Они уже не так боятся. Ну «Зоопарк» нашли. Но и до этого были скандалы. Притом, что находили не волонтеры, а официальные организации типа ОБСЕ. И что? Организации опубликовали отчет – и ничего: ни дополнительных санкций, ни международного давления, - констатирует Михаил Макарук.

В 2018 году в Украине представили собственный контрбатарейный комплекс «Зоопарк-3». От российского аналога он отличается повышенной дальностью работы. Летом 2018 года комплекс даже участвовал в параде ко Дню Независимости Украины. «Зоопарк-3» в войска пока не поставлялся.

Напомним, что ранее украинский спецназ на оккупированном Донбассе задержал террориста – важного свидетеля по делу сбитого «Боинга».