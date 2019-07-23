В ООС заявили, что в Донецк прибыла группа снайперов из РФ

Иллюстрация В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов. Их задача - уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов, задачей которых является осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения.

Отмечается, что установленные СММ ОБСЕ онлайн-видеокамеры позволяют осуществлять фиксацию ситуации в режиме работы 24/7. С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществление провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины.

Напомним, в воскресенье утром, 21 июля, возле населенного пункта Счастье (Луганская область) подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали.