На Луганщине в результате обстрелов без воды остались более 3 тысяч людей

В Попаснянском районе Луганской области в результате обстрела боевиков был поврежден водопровод.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тысячи 312 абонентов.

После выезда на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершению осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

Напомним, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет.