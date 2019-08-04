Штаб ООС: Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

На протяжении минувших суток враг восемь раз нарушал режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 4 августа сообщил штаб ООС.

«Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - отмечают в штабе.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 6 раз», - сообщили военные.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», - заверили в штабе.

Напомним, в Николаеве городской голова Александр Сенкевич 2 августа вручил ордера на квартиры военнослужащим Вооруженных Сил Украины Юрию Климкину и Сергею Комлику.