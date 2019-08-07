Линию разграничения на КПП Станице-Луганской перешли представители так называемой «ЛНР». Поводом послужила встреча с представителями ООН, прибывших на КПП. Среди них были Ольга Кобцева, так называемый омбудсмен и Владислав Дейнего, министр иностранных дел «ЛНР».

Об этом сообщает «5 канал».

Появление высокопоставленных чиновников «ЛНР» вызвало конфликт с руководителем администрации Станично-Луганского района Юрием Золкиным. Главари незаконной республики считают, что в состав фейковых формирований должны войти не только все Станично-Луганский район, но и город Счастье, ныне находящийся под контролем украинской власти.

- Согласно Минскими договоренностями, Станица и Счастье наши, – сказал Дейнего, на что Золкин возразил, напомнив, что по Минску линия разграничения проходит посередине реки Северский Донец.

- Линия разграничения проходит посередине реки Северец Донец. Середина реки – это середина моста. Вы пришли со значком так называемой «ЛНР» – сообщил украинский чиновник пришедшим представителям «ЛНР».

- А у вас трезубец украинский, в чем проблема? – ответила украинскому чиновнику омбудсмен Кобцева.

На ответ, что он находится на украинской земле, омбудсмен ответила, что также находится «на своей земле». На уточнение «на какой своей?», омбудсмен ответила: «на украинской».

На присутствие журналистов «5 канала» Кобцева отреагировала агрессивно, пытаясь помешать съемке.

Напомним, 25 июля 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины выдворили за пределы Украины задержанного в Мариуполе пропагандиста Грэма Филлипса. Позже его задержали и допросили в британском аэропорту.

В сентябре 2016 года Грэм Филлипс стал издеваться над освобожденным из плена боевиков украинцем Владимиром Жемчуговым. Но украинец, потерявший обе руки и частично зрение, дал достойный ответ пособнику боевиков.

После Киев осудил провокационные действия пропутинского журналиста Грэма Филлипса в посольстве Грузии в Лондоне, и призвал Британию наказать журналиста за все его действия.