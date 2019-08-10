Штаб ООС: Боевики дважды нарушали режим тишины, обстреливая позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия.

Еще один обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - противник совершил обстрел позиций ОС в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета.

«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника», - отметили в штабе.

Напомним, Военные Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позиции пророссийских боевиков на Донбассе.