Уроженца Николаевщины приговорили к пяти годам тюрьмы за службу на террористов «ДНР»

Суд утвердил сделку со следствием и приговорил к пяти годам тюрьмы уроженца Вознесенска Николаевской области Юрия Бордукова за участие в деятельности террористической организации.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Жовтневого районного суда Запорожья.

Еще 7 августа 2014 года обвиняемый приехал в Донецк и сообщил террористам о намерениях вступить в их ряды. После регистрации ему дали позывной «Юрист» и направили в «распределительный пункт» в казармах Донецкого юридического института. В средине августа он уже присоединился к «1-й Славянской отдельной мотострелковой бригады министерства обороны «ДНР», в составе которой собирал оружие после боевых действий, охранял блок-посты. Позже он также «служил» в так называемых группах «батальон «Восток» и «1-й батальона 1-й роты 9-го отдельного полка морской пехоты МО ДНР». В террористических группировках он состоял до 2017 года.

Во время досудебного расследования подозреваемый заключил с прокурором сделку о признании виновности в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»). Согласно сделке обвиняемого должны наказать пятью годами лишения свободы без конфискации имущества и он обязуется дать уличительные показания относительно других террористов.

В итоге суд утвердил это соглашение о признании виновности, назначив оговоренное сторонами наказание.

Напомним, как жителя Николаевщины Дмитрия Гулько заочно приговорили к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества за службу в рядах боевиков «ДНР».