Путин в оккупированном Севастополе прокатился на мотоцикле с «Гоблином»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 10 августа, посетил оккупированный Крым, где прокатился на мотоцикле вместе с «главой» оккупированного полуострова Аксеновым.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Как известно, в Москве на проспекте Сахарова в этот день прошла очередная протестная акция из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Она стала самым массовым митингом оппозиции за последние восемь лет. Даже МВД оценило количество собравшихся в 20 тысяч. «Белый счетчик» насчитал на ней 49,9 тысяч человек.
«Глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов приехал на международное байк-шоу в коляске мотоцикла «Урал», за рулем которого был Путин.
Путин посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона». В Крыму фестиваль проходит 11-й раз. К мотоциклу Путина был прикреплен российский триколор, президент подъехал к сцене в сопровождении лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирурга).
Отметим, что 22 декабря 2009 года на пресс-конференции в Симферополе заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым Михаил Бахарев обнародовал информацию, согласно которой Сергей Аксёнов в 1990-е годы был причастен к организованной преступной группировке «Сэйлем», в которой проходил под кличкой «Гоблин».
В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.
«Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – сообщили в МИДе.
«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонними договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина», – подытожили в Министерстве.