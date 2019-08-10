В Москве и других городах проходят масштабные митинги - сообщается о 50 тысячах участников в столице и сотнях задержанных

В Москве на проспекте Сахарова прошла очередная протестная акция из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Прямую трансляцию ведет Русская служба BBC, а также Meduza.

Акция на проспекте Сахарова в эту субботу стала самым массовым митингом оппозиции за последние восемь лет.

Даже МВД оценило количество собравшихся в 20 тысяч. "Белый счетчик" насчитал на ней 49,9 тысяч человек.

Трансляцию ведет издание "Радио "Свобода".

В этот раз протестующим не помешала ни погода (с утра лил сильный дождь), ни проблемы со звуком на сцене (первых выступающих практически не было слышно), ни очереди на рамках металлоискателей. Количество участников не снизило и то, что почти все лидеры оппозиции, выдвинувшиеся на выборы в Мосгордуму, сейчас в спецприемниках из-за участия в несанкционированных акциях. Любовь Соболь, которая чуть ли не единственная оставалась свободе, до митинга не доехала, ее задержала Росгвардия в центре сбора подписей.

Все это привело к тому, что на сцене оказались люди, ранее на митингах не выступавшие.

Например, с речью выступил главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

«Верим ли мы Следственному комитету, который завел дело о массовых беспорядках? Я вам больше скажу: никто из следственной группы не верит, что были массовые беспорядки», - сказал Смирнов.

Не менее зажигательно говорил Леонид Парфенов, закончивший речь строчками из трека «Юморист» рэпера Фейса. «Пошутил не так - и ты попал в black list».

Когда протестующие решили «прогуляться у администрации президента», начались задержания. В BBC сообщают, что людей задерживают на Чистопрудном бульваре.

— за что задержали?

— ни за что pic.twitter.com/KtKsoFXEt0 — Liza Fokht (@lizafoht) 10 августа 2019 г.

Пять человек задержала полиция у памтника героям Плевны.

Всего здесь собрались около 300 человек.

ОВД-Инфо пока сообщает о 10 задержанных в Москве и о 70 в Санкт-Петербурге. Еще 7 человек задержали в Ростове-на-Дону, в общей сложности, 87 задержанных.

Корреспондент ВВС рассказывает о ходе митинга.

«Вниз по Покровке идёт неплотная, но целеустремлённая толпа. Она замолчала, так как за крики задерживают. Молча вышла на покровку. В конце бульвара на лавочке продают книги. "Здесь нет ни одной книги про Путина!" - пытается привлечь идущих продавец», - сообщает корреспондент.

Тем временем небольшая толпа скандирует "Путин - вор!".

Со стороны бульваров пришла большая толпа, скандируют «Путин вор!» pic.twitter.com/4jdXAKTAeD — Liza Fokht (@lizafoht) 10 августа 2019 г.

Людей, двинувшихся в комплексу зданий администрации президента задерживают.

Несколько десятков человек попытались скрыться от ОМОНа в подворотне и в холле отеля, однако силовики начали задерживать тех, кто не успел убежать и просто стоял у стены.

вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh — Liza Fokht (@lizafoht) 10 августа 2019 г.

Силовики пытаются разогнать митинг, один из них в рупор кричит прямо в лица людям о том, что протестная акция не согласована.

Кажется, полицейский думает, что его плохо слышно Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ilrlJGy0ud — Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.

Людей задерживают жестко.

Как известно, 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пройдет санкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Московскую городскую думу. Мэрия российской столицы согласовала митинг численностью 100 тысяч человек. В поддержку митинга высказались в том числе известный российский журналист Юрий Дудь, а также популярный рэпер Oxxxymiron.

Напомним, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.