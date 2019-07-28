В Москве на акции протеста за честные выборы полиция задержала почти 1400 человек

В Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Отмечается, что это рекордное число задержанных в Москве за последние семь лет.

Несанкционированная акция началась днем 27 июня у здания мэрии Москвы. Позднее под давлением силовиков протестующие рассредоточились по близлежащим улицам и переулкам. Силовики выборочно задерживали людей и отводили в автозак.

Напомним, 27 июля, в Москве проводилась акция под названием «Вернем себе право на выборы», участники которой требуют честных выборов в городскую думу.