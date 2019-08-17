Фигуранта «дела украинских диверсантов» Присича освободили из российской колонии и вернули в Украину

Владимир Присич Украинского политзаключённого Владимира Присича, которого в 2016 году задержала в Крыму ФСБ РФ и в СМИ назвала «шпионом украинской разведки», в четверг, 15 августа, освободили из российской колонии и доставили в Украину.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на родственников Присича.

Владимир уже находится дома, в Харьковской области, в кругу семьи. Он чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации.

«Владимир Присич и его родные благодарят украинских правозащитников, представителей украинских властей, особенно Консульскую службу МИД Украины, Василия Кирилыча и Тараса Малышевского за помощь в возвращении политзаключенного домой после окончания срока незаконного наказания. Также Владимир благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше», - говорится в сообщении.

Как известно, дальнобойщика из Харьковской области Владимира Присича задержали сотрудники ФСБ РФ 13 августа 2016 года в 11:30 утра в Севастополе. 14 августа 2016 года Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против РФ.

Его «признательные показания» в конце августа транслировали в эфире государственного телеканала «Россия 1» и других СМИ. Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.

8 мая 2017 года «судья Гагаринского районного суда» Севастополя Павел Крылло приговорил украинца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ). Наркотики были подброшены украинцу в автомобиль, в то время, когда его пытали и заставляли признаться в шпионаже.



«Судья Севастопольского городского суда» Василий Авхимов 3 августа 2017 года оставил в силе приговор. Украинец отбывал незаконное наказание в российской колонии Кабардино-Балкарии.

Ранее украинец Стешенко рассказал, как в оккупированном Крыму ФСБ выбивало у него признание в преступлениях.