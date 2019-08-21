Украинский политзаключенный, которого в России осудили за экстремизм, вышел на свободу

В среду, 21 августа, из заключения в России вышел гражданин Украины, член «Правого сектора» Роман Терновский, которого обвиняли в экстремизме.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

По данным издания, сегодня утром мужчина перешел границу через переход «Бачивск», что в Сумской области. В настоящее время он находится в Глухове и собирается ехать в Киев.

В РФ Терновского осудили на 2 года и 3 месяца колонии общего режима за «участие в деятельности экстремистской организации». Судили в Ростове-на-Дону. Выяснили, что жил в Харькове и состоял в «ПС». По мнению российской правозащитной организации «Мемориал», мужчине фактически вменили использование конституционных прав, таких как участие в уличных мирных демонстрациях.

«Борьба с «Правым сектором» — одна из разновидностей «охоты на ведьм» в современной России. Это часть политической кампании, напрямую связанной с российско-украинским конфликтом», — говорилось с соответствующем заявлении.

Правозащитники напомнили, что Терновский участвовал в акции за блокаду грузовых машин из РФ в феврале 2016 года, в частности он проводил сбор подписей под обращением к губернатору Харьковской области. В апреле 2016 года в Харькове Терновский и его единомышленники блокировали съезд организации «Украинский выбор». 9 мая 2016 года он, по его словам, участвовал в драке с представителями МВД Украины. В июне 2016 года Терновский был одним из демонстрантов, шествовавших по Харькову с манекеном Путина в гробу. Все эти акции записаны на видео в YouTube, они есть в материалах уголовного дела и российское следствие считает их доказательствами преступления.

Напомним, что ранее из крымской колонии освободили украинского политзаключенного Александра Стешенко. Он заявил, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.