Боевики «ЛНР» передали Украине 54 заключенных, которые находились в тюрьмах во время оккупации Луганской области

«ЛНР» передала Украине 54 заключенных, которые находились в тюремных учреждениях на момент оккупации части Луганской области.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что во время передачи были получены 54 человека, среди которых самому младшему – 26 лет, а старшему – 61.

«Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в городе Киеве.» - сообщает омбудсмен.

Также, сразу после прохождения всех необходимых процедур, одного человека освободят сегодня же, в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Кроме того, были переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные могут обратиться в судебные органы в порядке апелляции либо кассации.

«С декабря 2018 года до сегодня с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.» - заключила омбудсмен.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Как известно, в оккупированном Крыму ФСБ РФ задержала крымского татарина Эдема Бекирова и предъявила мужчине с инвалидностью обвинение в организации тайников с боеприпасами для якобы будущих терактов. Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце и у него ампутирована одна нога. Также врачи диагностировали у мужчины сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.