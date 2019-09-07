Обмен пленными: Матиос опубликовал частичную информацию о тех, кого Украина выдала России – их никто не встречал

Фото: РБК Украина Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявили, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО «Лефортово», вероятно, к пункту обмена.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на российские агентства ТАСС и Интерфакс.

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

Позже стали известны фамилии политзаключенных, которые должны вернутся в Украину в рамках обменного процесса с Россией.

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20:21 В сети появилось видео, как встречали переданных Украиной России лиц. Их в аэропорту «Внуково» встретили только российские пропагандисты с телекамерами Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева.

20:06 Экс-военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook опубликовал информацию о 13 переданных Украиной России лицах, процессуальным руководством в делах которых занималась военная прокуратура.

По его словам, военные прокуроры провели досудебное расследование, процессуальное руководство и поддержали государственное обвинение в отношении 13 из 35 человек, переданных сегодня Украиной Российской Федерации в обмен на украинских моряков и других граждан.

1) Седиков Алексей Сергеевич, гражданин РФ, осужден приговором Попаснянского районного суда Луганской области от 03.03.2017 за участие в составе террористической организации «ЛНР» в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование. 2) Сидоров Денис Владимирович, гражданин РФ, осужден приговором Торезского городского суда Донецкой области от 08.02.2017 за участие в составе террористической организации «ДНР» в боевых действиях против подразделений сил АТО, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование. 3) Агеев Виктор Александрович, гражданин РФ, осужден приговором Новоайдарского районного суда Луганской области от 25.01.2018 за участие в террористической организации «ЛНР» и незаконное обращение с огнестрельным оружием по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Применено помилование. 4) Баранов Александр Вячеславович, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Российской Федерацией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма, осужден приговором Подольского районного суда от 08.02.2018 за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование. 5) Одинцов Максим Евгеньевич, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Российской Федерацией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма, осужден приговором Дарницкого районного суда от 06.02.2018 за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование. 6) Просолова Юлия Вадимовна, гражданка Украины, осуждена приговором Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области от 25.09.2018 за совершение по заданию руководителей террористической организации «ДНР» террористического акта 31.03.2017 в г. Мариуполь, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления службы безопасности Украины в Донецкой области полковник Хараберюш А.И., по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины к 12 годам лишения свободы. Применено помилование. 7) Ежов Станислав Станиславович, гражданин Украины, осужден приговором Голосеевского районного суда г.. Киева от 22.08.2019 за совершение государственной измены (будучи заместителем руководителя Протокола Премьер-министра Украины оказывал помощь ГУ ГШ ВС РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 3 года 28 дней, который он отбыл, находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство). 8) Васьковский Андрей Сергеевич, гражданин Украины, осужденный приговором Броварского горрайонного суда Киевской области от 22.08.2019 за совершение государственной измены (будучи сотрудником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины оказывал помощь разведывательным органам Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 1 год 7 дней, который он отбыл находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство). 9) Ломако Юрий Николаевич, гражданин Украины, осужденный приговором Очаковского горрайонного суда Николаевской области от 11.04.2019 за совершение государственной измены путем сбора и передачи сведений военного характера 316-го разведывательного Центра ГУ ГШ ВС РФ, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 5 годам лишения свободы. Применено помилование. 10) Лазарев Сергей Александрович, гражданин Украины, осужденный приговором Фастовского горрайонного суда Киевской области от 03.09.2018 за совершение государственной измены путем передачи Главному управлению Генерального штаба ВС РФ сведений в сфере обороны и информации военного характера, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 4 годам лишения свободы. Применено помилование. 11) Кореновский Дмитрий Евстафьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и «ДНР» информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство. 12) Федоров Виктор Андреевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и «ДНР» информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство. 13) Хоменко Олег Юрьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

17:17 Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что освобождение украинцев - пленников Кремля - это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире.

«Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!» - отметил Петр Порошенко.

Также он добавил, что «как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает».

Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев. Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции», - подытожил Порошенко.

16:52 Президент США Дональд Трамп назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной первым большим шагом к миру. Об этом он написал в своем Твиттере.

«Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Это очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравлениям обеим странам!» - написал Трамп.

16:34 В аэропорту Борисполь украинским военным морякам, вернувшимся из плена, вручили награды.Об этом сообщает В аэропорту Борисполь украинским военным морякам, вернувшимся из плена, вручили награды.Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС Украины.

Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики.

Также отмечается, что сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после российской тюрьмы, по завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых.

16:25 РИА Новости опубликовали фото прилёта освобожденных россиян в Москву.

16:08 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимира Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского «Боинга», допросили перед отправкой в Россию.

«Допросили и не только перед возвращением. Я не называть фамилий европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, о чем нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен», - сказал он журналистам в Борисполе на церемонии встречи возвращенных в Украину украинских пленных и заложников.

16:03 Освобожденных украинцев вместе с их близкими из международного аэропорта «Борисполь» повезут в клиническую больницу «Феофания» для обследования. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга в аэропорту «Борисполь» после встречи освобожденных украинском, сообщает корреспондент Укринформа.

— Что касается ребят, то сейчас они со своими близкими поедут в Феофании, - сказал Зеленский.

Он добавил, что власти решать вопрос по поводу квартир, жилищных вопросов, лекарств, пособия вернувшимся украинцам.

15:56 Глава МВД Арсен Аваков также поздравил вернувшихся из России украинцев и отметил, что однажды пленных, которые еще остаются в РФ, все будут приветствовать на родной земле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не тот самолет назвали «Мечта»! Наши наконец дома! Важный и счастливый день для Украины! РФ и ее пособники держат еще много ребят в заложниках! Их имена не имеют сходить с наших уст. Однажды мы будем приветствовать их всех на родной земле С возвращением! Украина победит! Слава героям!», - написал он.

15:40 Алексей Венедиктов заявил, что заслуга в освобождении украинских пленников принадлежит замминистру иностраных дел Украины Елене Зеркаль.

«На самом деле, мои украинские подписчики, кто с вашей стороны повернул ключ к освобождению «35» - это Лана Зеркаль, зам министра иностранных дел Украины, которая сначала выигрывала у нас дела в международных судах и трибуналах, а затем осуществляла неформальную коммуникацию новой команды президента Зеленского. А то у побед отцов (и матерей) полно....» - написал он.

15:35 Отец оперативника СБУ Василия Виктор Сорока опубликовал фото с сыном на своей странице в Facebook.

15:30 Освобожденный из плена украинский моряк Богдан Головаш в Борисполе заявил, что готов продолжить службу на флоте и пойти через Керченский пролив. Об этом сообщает Inforesist.

«Первые планы поскорее выйти на службу и пойти в море», — сказал он.

Он добавил, что если снова понадобится идти в Керченский пролив, он это сделает.

Командир похода Юрий Будзило также заявил, что продолжит службу на флоте. Жена с улыбкой на лице пожаловалась, что у него на уме только корабли и государство. Он рассказывает, что в тюрьме на него давили. Пришлось сидеть с террористами, политиками и наркоманами. Первое, что ему хочется сделать — вернуться домой к внуку.

14:50 Украинская правда, по данным источников, приближенных к процессу обмена, сообщает, что в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Владимир Цемах Кирилл Вышинский Виктор Агеев, 13.09.1995 Александр Баранов, 11.08.1983 Аслан Басханов, 06.04.1966 Елена Бобовая, 26.04.1972 Андрей Васьковский, 25.12.1991 Руслан Гаджиев, 10.02.1973 Владимир Галич, 18.01.1948 Сергей Гнатьев, 13.04.1988 Анна Дубенко, 18.08.1982 Станислав Ежов, 22.06.1978 Аркадий Жидких, 19.11.1967 Игорь Кимаковский, 28.04.1972 Ольга Ковалис, 07.08.1968 Сергей Коверник, 16.02.1978 Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 Андрей Костенко, 18.09.1984 Алексей Лазаренко, 13.10.1985 Сергей Лазарев, 07.05.1957 Юрий Ломако, 04.02.1961 Петр Мельничук, 12.07.1972 Евгений Мефедов, 22.05.1983 Максим Одинцов, 25.04.1983 Юлия Просолова, 13.07.1988 Александр Ракущин, 19.03.1963 Антонина Родионова, 06.09.1969 Александр Саттаров, 28.12.1980 Алексей Седиков, 10.10.1979 Тарас Синичак, 24.06.1977 Александр Тарасенко, 10.07.1970 Андрей Третьяков, 18.10.1973 Виктор Федоров, 18.07.1969 Денис Хитров, 28.04.1977 Павел Черных, 04.08.1975

14:45 По словам первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, обмен пленными – это акт милосердия, проявленного с обеих сторон, передаёт Эхо Москвы.

14:40 Невыдача российской стороне бывшего боевика Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами означала бы прекращение переговоров. Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил в блиц-интервью «Интерфакс-Украина».

Комментируя выдачу Цемаха, он подчеркнул, что решение относительно списков продумал и взвесил президент, «отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией».

«Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17», - отметил Баканов.

По его словам, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, данные приобщили к материалам дела.

14:30 Здесь можно посмотреть общую информацию по каждому из освобождённых.

13:45 Родственники и друзья украинцев встречают их, на выходе из самолёта с каждым здоровается Президент Зеленский. Освобождённые благодарят его.

- Я всех поздравляю с возвращением наших героев. Сейчас мы можем говорить обо всём откровенно. 7 августа 2019 года у нас всё-таки состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Мы договорились про первый этап разблокировки нашего диалога и о первом этапе прекращения войны. Возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы. Они были созданы и мы договорились, что на протяжении месяца мы должны говорить предметно, мощно и без вранья, и вернуть наших ребят домой, - сказал Президент.

13:32 Самолёт с украинскими моряками и политзаключёнными приземлился в аэропорту Борисполь.

13:23 Обмен состоялся. Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель ведёт прямой эфир из аэропорта.

13:01 В Twitter российского посольства опубликовали фотографию освобождённых террористов, граждан России, которых обменяли.

13:00 Президент Украины Владимир Зеленский приехал в «Борисполь», передаёт Hromadske.

12:40 РИА Новости опубликовали видео посадки граждан России, которых Украина отдаёт, на российский самолёт.

12:22 Как сообщает российский телеканал RTVI из Внуково и Борисполя приблизительно в 09:00-09:30 утра вылетели два борта президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058) и украинский АН-148 (регистрационный номер UR-UKR).

В данный момент самолет, вылетевший из России, пролетел Брянск. Данные доступны в специальном сервисе.

12:20 По данным FlightRadar, российский самолёт вылетел из Борисполя в 12:10. В то же время из «Внуково» вылетел украинский самолет.

12:16 Все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой. Об этом передает «Интерфакс», ссылаясь на руководителя группы адвокатов Николая Полозова.

«Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве», - сказал он.

Полозов добавил, что это изменение меры пресечения. Пока они остаются в статусе обвиняемых в РФ.

«В Украине нет никаких оснований для их уголовного преследования», - резюмировал он.

11:55 Адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявляет, что самолет с лицами, которых определила Российская Федерация для обмена, вылетел из Украины в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Улетают. Без Руслана (гражданин России Руслан Гаджиев, танкист батальона террористов «Август», который воевал за «ЛНР», ПН)», - отметил Рыбин.

11:40 Автобусы с родственниками политзаключенных и пленных стоят на пути в аэропорт «Борисполь».

11:15 На территорию военного аэродрома в Борисполе заехала карета скорой медицинской помощи.

Швидка заїхала до військового аеродрому в Борисполі pic.twitter.com/g43MFaeAGf — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

10:50 Адвокат политзаключенного, журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что обмен будет на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров.

10:45 В аэропорту Борисполь приземлился самолёт с российской символикой. На нём заберут граждан России и Украины, которых обменяют на политзаключённых и украинских моряков.

10:40 К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России украинцев, сообщает Крым.Реалии. На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича. С родственниками работают психологи.

«Еще не верю. Пока не увижу – не поверю», – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

10:00 Самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту «Внуково» и причалил к перрону правительственного терминала «Внуково-2». У самолета включены двигатели.

Отметим, что прямое сообщение между двумя странами прервано с начала войны.

09:55 Адвокат Полозов заявил, что моряки уже покинули СИЗО.

- По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне, - сказал Полозов.

«Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. ‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Бадамшина, в сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят в Украину.

09:50 Как пишет «Интерфакс», колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром «Внуково» в Москве.

Автобуси, які виїхали з СІЗО Москви, заїхали в аеропорт "Внуково-2". Про це повідомляє наша кореспондентка pic.twitter.com/6gvSC6hZ6K — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала «Внуково-2».