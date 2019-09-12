Жительница Вознесенска из-за телефонного мошенника потеряла 22 тысячи гривен

Двое жителей Николаевской области стали жертвами мошенников и потеряли 32 тысячи гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Вознесенске женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что её карта блокируется. Однако во избежание этого якобы нужно проверить некоторые личные данные. Женщина отвечала на вопросы афериста и через некоторое время получила сообщение о снятии с её счета 22 тысяч гривен.

Пострадал от мошеннических действий и житель одного из сел Еланецкого района. Знакомый, с которым мужчина ранее работал, через сеть интернет от его имени оформил кредит на сумму более 10 тысяч гривен, после чего связь со злоумышленником была потеряна.

Напомним, что ранее аферисты выманили у жителей Николаевщины 37 тысяч гривен.