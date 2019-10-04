На Донбассе в колодце и заброшенном доме нашли тайники с боеприпасами, оставленные пророссийскими боевиками

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники СБУ нашли тайник с боеприпасами, оставленный пророссийскими боевиками для проведения диверсий.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Неподалеку от линии разграничения в городе Горское на Луганщине изъяли из колодца во дворе нежилого дома 27 реактивных осветительных патронов, пять гранат Ф-1 и РГД-5, запалы для гранат, более 700 патронов различного калибра, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфлированную одежду.

По имеющейся у сотрудников СБУ информации, схрон в 2014 году заложил боевик группировки «Призрак», который сейчас находится на территории оккупированного Первомайска в составе незаконного вооруженного формирования. Другой тайник обнаружили в заброшенном доме в селе Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее находилось группировки так называемой «народной милиции ДНР». Боевики скрыли противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4 тысячи патронов различного калибра.

Напомним, что ранее на Луганщине СБУ обнаружила в тайнике оружие, которое числилось утерянным.